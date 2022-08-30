Южно-Сахалинск, 30 августа, 2022, 11:23 — ИА Регнум. На Сахалине идёт досрочное голосование на выборах депутатов областной думы. Члены избирательной комиссии на вертолёте добрались до труднодоступных мыса Крильон и острова Монерон, сообщили в телеграм-канале избиркома островного региона.

launedekeg.wordpress.com Выборы

Читайте также: На выборах депутатов думы Сахалина зарегистрировали списки семи партий

В досрочном голосовании в труднодоступных местах приняли участие пограничники, сотрудники маяка, специалисты метеостанции. Всего более 50 человек.

«В районе маяка на Монероне мы приземлились, чтобы один единственный человек — местный смотритель — смог сделал свой выбор!» — уточнили в избиркоме.

Следующими досрочно проголосуют жители на мысе Терпения.

Как сообщало ИА REGNUM, списки кандидатов от семи партий прошли проверку и были зарегистрированы для участия в выборах депутатов областной думы Сахалина, которые состоятся 11 сентября.