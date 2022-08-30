Вашингтон, 30 августа, 2022, 11:33 — ИА Регнум. Американская актриса Сидни Суини («Эйфория») и продюсер Брэд Фуллер («Техасская резня бензопилой») экранизируют роман Мэдисон Лоусон «Регистрация». Об этом сообщило издание Deadline.

Цитата из видеоинтервью Сидни Суини

Сюжет будущей ленты пока что не раскрывается, однако уже известно, что созданием сценария займутся Бен Коллинс и Люк Пиотровский. Продюсерами экранизации выступят Фуллер и Суини. Последняя также исполнит в фильме главную роль.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, Сидни Суини пожаловалась на проблемы с деньгами. По словам актрисы, она не может позволить себе продолжительный отдых, поскольку имеет большое количество регулярных трат.