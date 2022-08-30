Москва, , 11:22 — REGNUM Пекин заинтересован в стабильности юаня, отклонения которого от текущего курса доллара не превышают 15% за последние пять лет. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 августа заявил заведующий кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Перепелица. Так он прокомментировал очередные понижения курса юаня, организованные Народным банком Китая.

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«Курс китайского юаня связан с объемом поступающей валюты на рынок, который связан с объемом экспорта. Объём экспорта, вероятно, может снизиться до конца года, что приведёт к укреплению юаня. И Пекин заинтересован в стабильности юаня, отклонения которого от текущего курса доллара не превышают 15% за последние пять лет, — сказал Перепелица. — Китайская экономика достаточно сбалансированная и регулирует курс национальной валюты для предотвращений избытка долларовой ликвидности на валютном рынке».

Напомним, что ранее ИА REGNUM сообщало о том, выгодно ли в РФ заводить банковские счета в юанях.

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