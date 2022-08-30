Донецк, 30 августа, 2022, 11:21 — ИА Регнум. Киевские войска потеряли не менее 560 военнослужащих в результате предпринятой попытки контрнаступления. Об этом 30 августа сообщил глава ДНР Денис Пушилин, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Denis-pushilin.ru Денис Пушилин

«Те грандиозные успехи, которые обещались вчера [киевскими властями], для [Киева] обернулись как минимум 560 погибшими среди военнослужащих. Количество раненых — даже не представляется возможность сейчас указать цифру. Большое количество техники, которое было уничтожено у противника. И на этом всё закончилось», — сказал Пушилин.