Херсон, Бывш. УССР, , 11:21 — REGNUM Руководители киевского режима приняли решение о «наступлении» на херсонском направлении, чтобы упредить разочарование своих старших партнеров, которое могло обернуться прекращением поставок оружия, написал 30 августа в своем телеграм-канале посол ЛНР в России Родион Мирошник.

Херсон Иван Шилов © ИА REGNUM

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Ранее в министерстве обороны России сообщили, что 29 августа ВСУ предприняли попытку наступления на трех направлениях в Николаевской и Херсонской областях. ВСУ понесли большие потери, уничтожены десятки единиц их техники, потери противника в живой силе — более 500 военнослужащих, отметили в министерстве. «Попытка наступательных действий противника с треском провалилась», — заключили в Минобороны.

«Ожидания американцев объясняются просто: столь крупные бюджетные вливания из средств американских налогоплательщиков нужно подтверждать победами, а их нет. Следовательно, финансовый краник нужно прикручивать», — отметил Мирошник.

Чтобы охладить горячие киевские головы, в ночь на 30 августа ВКС России «запустили воспитательную программу», увеличив число ударов по военным объектам киевского режима, добавил дипломат.