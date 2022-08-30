Куала-Лумпур, , 11:21 — REGNUM По данным департамента статистики Малайзии (DoSM), инфляция в стране выросла на 4,4% в годовом исчислении, сообщает Antara.

Флаг Малайзии Eric Teoh

В заявлении говорится, что продовольственный индекс вырос на 6,9% и остался основным фактором роста инфляции в июле. Есть несколько продовольственных групп, которые демонстрируют более медленные темпы роста по сравнению с июнем 2022 года. Среди подгрупп были рыба и морепродукты, доля которых достигла 4,2%, а овощей — 7,1%.

Рост инфляции в Малайзии в июле 2022 года также был обусловлен более низким базовым эффектом в результате скидки на счета за электроэнергию с 5% до 40%.

Инфляция в период с января по июль 2022 года выросла на 2,8% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. В месячном исчислении инфляция увеличилась на 0,4% по сравнению с июнем 2022 года.