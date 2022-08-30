Кемерово, , 11:22 — REGNUM На реконструкцию аэродромного комплекса аэропорта г. Кемерово из федерального бюджета готовы выделить более 3,2 млрд рублей. Соответствующий тендер по выбору подрядчика 19 сентября 2022 года проведёт ФКУ «Ространсмодернизация», передаёт ИА REGNUM со ссылкой на сайт госзакупок.

В аэропорту Кемерово Алексей Шулик

Победитель тендера с максимальной ценой 3 271 230 603,42 рубля сможет рассчитывать на достаточно крупный аванс — 50%. Работы, прописанные в контракте, должны быть выполнены до конца июня 2024 года. Начать реконструкцию планируют в конце сентября 2022 года.

Среди задач исполнителя, в том числе — устройство инженерных сетей, обустройство автомобильной дороги, искусственных сооружений, благоустройство.

Проект госконтракта насчитывает более 100 страниц.

Напомним, также из федеральных средств ещё 700 млн рублей будет направлено на реконструкцию новосибирского аэропорта «Толмачёво». Помимо этого, в августе 2022 года было подписано постановление о выделении более 5,59 млрд рублей на компенсацию дополнительных расходов на строительство и реконструкцию аэропортов Якутии.