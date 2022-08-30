Стокгольм, 30 августа, 2022, 11:27 — ИА Регнум. 30 августа крупнейшие печатные СМИ Швеции посвятили свои редакционные статьи электоральному росту Шведских демократов, которые, как показывают последние опросы, являются второй партией в стране после Социал-демократов.

Стокгольм, Швеция

«Почти ничего не будет прежним. [Премьер-министр Швеции и лидер Социал-демократов] Магдалена Андерссон получит настоящий ад. А [лидер оппозиции] Ульф Кристерссон исчезнет с политического пространства», — пишет газета Aftonbladet.

Редакция SvD также сосредоточилась на проблемах лидера оппозиции Кристерссона. Новости о вовлечении подростков в ОПГ, пишут журналисты, заставляют избирателей отдавать голоса за одиозных Шведских демократов, а не за Умеренных

«Умеренные уже потеряли доверие избирателей по вопросам закона и правопорядка», — говорится в статье.

Напомним, что выборы в Швеции состоятся 11 сентября. На страницах Aftonbladet вообще говорится, что политическая карта Швеции будет полностью перерисована.