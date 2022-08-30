Владимир, , 11:20 — REGNUM Во Владимирской области за сутки произошло пять лесных пожаров, сообщила 30 августа пресс-служба областной администрации.

Пожар Николай Хижняк © ИА REGNUM

Огнём была охвачена площадь в 3,5 га. К утру 30 августа все возгорания были ликвидированы. Класс пожарной опасности в регионе — 5.

Всего на территории области с начала пожароопасного сезона было зарегистрировано 171 возгорание на площади 183,3 га.

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