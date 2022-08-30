Уфа, 30 августа, 2022, 11:24 — ИА Регнум. Все артефакты, найденные в Уфимском и Чишминском районах Башкирии, станут основой экспозиции Евразийского музея кочевых цивилизаций, концепцию которого сейчас разрабатывают в республике. Об этом 30 августа сообщил глава регионаРадий Хабиров в своем телеграм-канале.

Артефакты найденные с содействием нефтяников

Он сообщил, что по мнению археологов, останки людей, которые были найдены во время раскопок у мавзолея Тура-Хана в Чишминском районе, датируются 14−15 веками.

«Это мусульманское захоронение. Точнее скажет научное сообщество после исследований на осенней конференции, которую мы планируем провести в Уфе. Но уже понятно, что историческая Башкирия в те времена была не глубокой периферией Золотой Орды, а являлась важным административным, торговым и ремесленным центром», — заявил глава республики.

Он заявил, что 31 августа на раскопки приедут антропологи, которые будут исследовать найденные останки.

«Интересно, кем были эти люди, а через них — поглубже изучить судьбу и характер самого Тура-хана и других личностей эпохи Золотой Орды», — поинтересовался Хабиров, сообщив, что 30 августа учёные представили артефакты, которые были найдены во время раскопок в Уфимском и Чишминском районах.

Хабиров отметил, что керамика, в том числе привезенная из Средней Азии, ювелирные украшения, наконечники стрел, монеты, тавро для клеймения животных и многое другое хорошо сохранились и являются носителями информации о своих хозяевах.

«Все найденные артефакты станут основой экспозиции Евразийского музея кочевых цивилизаций, концепцию которого мы сейчас разрабатываем. Планируем построить его здесь, в районе мавзолея Тура-Хана», — заявил он, отметив, что в районе мавзолея Тура-Хана планируется создать серьёзный научно-исследовательский центр по изучению одного из ключевых для евразийского материка исторических периодов.

Отмечается, что посетители комплекса смогут пройти путь кочевника, от бронзового века до времен добровольного вхождения Башкирии в состав Русского государства. При этом смысловой и архитектурной доминантой станет мавзолей.

«Уверен, это будет ещё одна важная точка притяжения в Башкирии, в том числе для туристов из других стран. Но прежде всего — для наших жителей, которые смогут здесь окунуться в нашу историю, этнографию, быт. Активно и последовательно над этим работаем», — подчеркнул глава региона.