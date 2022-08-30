Кабул, 30 августа, 2022, 11:20 — ИА Регнум. В продолжение гуманитарной денежной помощи талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) объявили о прибытии в Кабул 40 миллионов долларов наличными. Об этом сообщает газета «8 Собх».

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Центральный банк, находящийся под управлением талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), объявил о том, что деньги доставлены в коммерческий банк.

По имеющейся информации, за год правления талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) общая сумма помощи наличными превысила миллиард долларов. Эти средства предоставляются международным сообществом для помощи бедным и нуждающимся людям, однако до сих пор нет информации о том, каким образом и кому они распределялись.

Следует отметить, что поступало много сообщений об отсутствии гуманитарной помощи населению Афганистана со стороны талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в различных провинциях.