Стокгольм, , 11:39 — REGNUM Поддержка избирателей Шведских демократов растет. Данные свежего опроса газеты Aftonbladet и социологов из Demoskop показывают, что теперь электоральный рейтинг партии больше, чем рейтинг Умеренных.

Здание риксдага в Стокгольме (сс) Ankara

Поддержка Шведских демократов увеличилась на 1,9 процентных пункта в последнем опросе Aftonbladet/Demoskop. Умеренные проиграли примерно столько же. Это означает, что Шведские демократы с 20,6% голосов находятся на втором месте, опережая Умеренных, которые набирают всего 18,0%.

Это также означает, что опрос свидетельствует о том, что Шведские демократы являются второй крупнейшей партией Швеции после Социал-демократов, а Умеренные теряют статус крупнейшей традиционной правой партии.

В последнем опросе Aftonbladet/Demoskop приняли участие чуть более 2 200 человек.

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