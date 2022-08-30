Белгород, , 11:19 — REGNUM Продажа алкоголя будет запрещена на территории Белгородской области в День знаний, 1 сентября, сообщили 30 августа в пресс-службе правительства региона.

Нет алкоголю!

Также запрет на продажу алкоголя в регионе будет традиционно действовать 11 сентября, во Всероссийский день трезвости.

«Меры приняты для обеспечения порядка во время Дня знаний и Всероссийского дня трезвости. Запрещено продавать в розницу любой алкоголь, в том числе пиво и пивные напитки», — пояснили в пресс-службе облправительства.

При этом приобрести алкоголь в регионе можно будет, но только в кафе, барах и ресторанах.

Закон, который ограничивает продажу алкоголя 1 сентября, 11 сентября, а также в День защиты детей 1 июня, в дни выпускных вечеров и последних звонков, действует в Белгородской области с 2016 года. В 2022 году, по инициативе губернатора Вячеслава Гладкова, в регионе также запретили продавать алкоголь в предшествующий день и день, следующий за датой проведения празднования последнего звонка и выпускных вечеров.