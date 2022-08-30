Москва, , 11:20 — REGNUM Постоянный приток клиентов в сегменте малого бизнеса отмечен в Сбербанке с февраля по июль текущего года. По словам заместителя председателя правления Сбербанка Анатолия Попова, в период неопределенности клиенты активно переходили из банка в банк, и подавляющее большинство выбрало при переходе именно Сбер.

Сбербанк Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Это свидетельствует о том, что российские предприниматели по-прежнему продолжают выбирать Сбер главным банком для своего бизнеса, — отметил Попов. — Через наш банк проходит более 70% бизнес-оборота каждого клиента малого бизнеса».

Зампред правления Сбербанка рассказал, что с начала года активная база клиентов кредитного учреждения выросла более чем на 130 тысяч компаний. В это число вошли и клиенты, перешедшие из других банков.

«Стоит отметить, — подчеркнул он, — что при этом в стране число регистраций бизнеса в этом году стало ниже из-за турбулентности, которая наблюдалась в экономике. Потому можно сделать вывод, что приток клиентов в Сбербанк — это не только новые открытые компании, а клиенты, ранее обсуживавшиеся в других банках, для которых сейчас продукты и сервисы Сбера оказались интересней».