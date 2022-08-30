Элиста, 30 августа, 2022, 11:18 — ИА Регнум. В Калмыкии вынесен приговор бывшему сотруднику полиции за взятку и превышение полномочий. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении СК России 30 августа.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

По версии следствия, оперуполномоченный группы экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Целинному району в сентябре, октябре и ноябре 2020 года путём вымогательства получил от бизнесмена 40 тыс. рублей за непринятие мер по реализации алкогольной немаркированной продукции в магазине.

В декабре 2020 года в целях улучшения показателей эффективности своей работы полицейский принудил директора одного из магазинов согласиться на его привлечение к административной ответственности за розничную продажу алкоголя в запрещённое время суток.

Свою вину бывший полицейский признал. В содеянном подсудимый раскаялся.

Суд оштрафовал экс-полицейского, лишил звания и права занимать определенные должности в течение двух лет.