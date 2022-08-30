Стокгольм, 30 августа, 2022, 11:22 — ИА Регнум. Согласно последним опросам общественного мнения, электоральная поддержка Шведских демократов значительно увеличилась и, похоже, партия может получить больше мандатов, чем Умеренные. Однако лишь немногие избиратели могут представить партию в правительстве. Об этом свидетельствует последний опрос газеты SvD и социологов из Sifo.

(сс) Self-taken Риксдаг

Лишь 34% жителей Швеции считают, что Шведским демократам удастся каким-то образом оказаться в правительстве после сентябрьских выборов. Примерно столько же могут представить себе в правительстве Левых (32%) или Зеленых (33%).

Тот же самый показатель для Социал-демократов составляет 57%, для ведущей оппозиционной партии Умеренных — 54%.

В августовском опросе SvD/Sifo приняли участие чуть более 2000 человек.