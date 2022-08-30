Южнокорейские власти решили снизить госрасходы впервые с 2010 года
Сеул, 30 августа, 2022, 11:16 — ИА Регнум. В борьбе с растущей инфляцией Южная Корея в 2023 году сократит годовой бюджет, ограничив введенные во время пандемии меры по стимулированию экономики, как сообщает Financial Times.
Консервативное правительство президента Юн Сок Ёля заявило 30 августа, что государственные расходы в 2023 году составят 639 млрд вон ($473 млрд), что на 6% меньше, чем в 2022 году. Это станет первым сокращением расходов с 2010 года.
Эта позиция контрастирует с позицией предыдущего либерального правительства, которое старалось укрепить экономику за счет активных трат во время пандемии. Банк Кореи с августа 2021 года повысил процентные ставки в общей сложности на 2 процентных пункта для борьбы с растущей инфляцией.
«Правительство полностью меняет свою позицию в фискальной политике на «разумное финансирование», дабы обеспечить устойчивость бюджета, улучшить внешнюю кредитоспособность и ответственно расходовать средства для будущих поколений», — говорится в заявлении министерства финансов.
Бюджетные расходы на государственную инфраструктуру и на малые и средние предприятия в 2023 году будут сокращены на 10,2% и 18%, соответственно. При этом расходы на социальное обеспечение и оборону продолжат расти.
Бюджетный дефицит страны сократится с 5,1% ВВП в 2022 году до 2,6% в следующем, а отношение долга к ВВП снизится впервые за пять лет с 50,0% до 49,8%.