Сеул, 30 августа, 2022, 11:16 — ИА Регнум. В борьбе с растущей инфляцией Южная Корея в 2023 году сократит годовой бюджет, ограничив введенные во время пандемии меры по стимулированию экономики, как сообщает Financial Times.

The Bank of Korea Южнокорейская вона

Консервативное правительство президента Юн Сок Ёля заявило 30 августа, что государственные расходы в 2023 году составят 639 млрд вон ($473 млрд), что на 6% меньше, чем в 2022 году. Это станет первым сокращением расходов с 2010 года.

Эта позиция контрастирует с позицией предыдущего либерального правительства, которое старалось укрепить экономику за счет активных трат во время пандемии. Банк Кореи с августа 2021 года повысил процентные ставки в общей сложности на 2 процентных пункта для борьбы с растущей инфляцией.

«Правительство полностью меняет свою позицию в фискальной политике на «разумное финансирование», дабы обеспечить устойчивость бюджета, улучшить внешнюю кредитоспособность и ответственно расходовать средства для будущих поколений», — говорится в заявлении министерства финансов.

Бюджетные расходы на государственную инфраструктуру и на малые и средние предприятия в 2023 году будут сокращены на 10,2% и 18%, соответственно. При этом расходы на социальное обеспечение и оборону продолжат расти.

Бюджетный дефицит страны сократится с 5,1% ВВП в 2022 году до 2,6% в следующем, а отношение долга к ВВП снизится впервые за пять лет с 50,0% до 49,8%.