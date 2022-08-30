Пермь, 30 августа, 2022, 11:16 — ИА Регнум. В Перми оборудуют «умные» остановки. Об этом заявил в своём телеграм-канале глава города Алексей Дёмкин.

пресс-служба администрации Пермского края «Умная» остановка

Уже заключён договор на уставного 28 современных остановочных комплексов. Первые «умные» остановки появятся на улице Ленина. Их монтаж начнутся в сентябре.

Модернизированные остановочные павильоны установят также на улице Сибирской и шоссе Космонавтов в рамках ремонта улиц, приуроченного к 300-летию Перми. Остановки будут оснащены табло, показывающим время прибытия транспорта, встроенной системой видеонаблюдения и кнопками вызова экстренных служб для повышения безопасности пассажиров, а также usb-разъёмами для подзарядки мобильных устройств и Wi-Fi.

«Нашу жизнь уже невозможно представить без современных технологий и гаджетов. Считаю, что городская инфраструктура тоже должна развиваться в соответствии с современными реалиями. Одним из элементов такого технологичного города являются «умные» остановки», — сказал Дёмкин и выразил надежду, что горожане оценят новый формат остановок и будут бережно к ним относиться.