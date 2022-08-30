Санкт-Петербург, 30 августа, 2022, 11:23 — ИА Регнум. Среди детей школьного возраста в Санкт-Петербурге 78% признаны здоровыми в той или иной степени. Об этом 30 августа сообщили в пресс-службе городского комитета по здравоохранению.

Елена Молчанова ИА REGNUM Школьный медкабинет

Степень здоровья учащихся помогают выявлять медицинские осмотры, которые проводятся в каждой школе перед началом нового учебного года. Они помогают распределить детей по пяти имеющимся группам здоровья.

Абсолютное здоровье наблюдается лишь у 10% учащихся. В комздраве отметили, что есть положительная тенденция к росту показателя. Эта группа здоровья за последние три года пополнилась на 6000 детей. Судя по результатам осмотров, самые здоровые юные петербуржцы живут в Петродворцовом районе, их 15,9%.

Большая часть школьников относится ко второй группе. Она включает в себя детей, которые имеют незначительные функциональные отклонения. Уже три года их доля составляет 68% учащихся.

Меньше входят в третью группу, 20% школьников. Она характеризуется хроническими заболеваниями в стадии компенсации. Оставшиеся 2% — четвёртая и пятая группы здоровья.

Отметим, что группы здоровья определяют нагрузку и перечень физических упражнений, которые может выполнить школьник.