Стокгольм, , 11:19 — REGNUM Иностранная держава якобы подвергла ресурсы Шведских демократов хакерской атаке. Об этом написали представители партии в пресс-релизе от вечера 29 августа. Если верить пресс-релизу, именно Гражданское агентство Швеции по чрезвычайным ситуациям «подняло тревогу», пишет газета Aftonbladet.

Швеция Ольга Шклярова © ИА REGNUM

В ведомстве отрицают, что располагают информацией о том, что именно иностранная держава стоит за хакерской атакой.

«Гражданское агентство Швеции по чрезвычайным ситуациям так не работает, это не входит в нашу компетенцию. Угрозами со стороны иностранных держав занимаются другие органы», — поспешила прокомментировать пресс-секретарь ведомства Анна Веннерстрём.

Отмечается, что в партии Шведских демократов утверждают, что именно ведомство сообщило им, что за атакой стоят иностранные хакеры.

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