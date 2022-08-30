Москва, 30 августа, 2022, 12:17 — ИА Регнум. Учёные Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии совершат переход на научно-исследовательском судне «Протей» из Мурманска в Керчь. Длина маршрута составит около 5 тыс. километров. Во время экспедиции исследователи соберут массив данных для изучения морей и рек европейской части России. Рейс «Протея» продлится до 8 октября. Об этом сообщает пресс-служба Росрыболовства.

Александр Полегенько ИА REGNUM Первые пробы

Учёными будет выполнен комплекс гидрологических, гидробиологических, гидрохимических и токсикологических исследований, проведен отбор проб по фитопланктону, зоопланктону и зообентосу и условиям водной среды, а также собран богатый фонд ценных океанографических наблюдений. Будут также взяты пробы на изучение факта загрязнения вод макро и микропластиком.

«Результаты помогут оценить состояние запасов внутренних водоемов, их экологическое благополучие. Собранные данные обеспечат рыбохозяйственную науку материалами для последующих исследований и всестороннего анализа», — отметил Илья Шестаков, руководитель Росрыболовства.

Одним из важных мест для исследований станет Волга, которая является самой протяжённой рекой европейской части России. Волжский бассейн имеет большое социально-экономическое значение для прибрежных регионов с точки зрения обеспечения рыбой населения.

Кроме того, ученые проведут комплексный мониторинг состояния водных биоресурсов морей и внутренних водоемов европейской части России для разработки рекомендаций по их рациональному использованию.

Как сообщалоИА REGNUM, научно-экспедиционное судно Северного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Северное УГМС) «Михаил Сомов» отправилось в очередную экспедицию, в ходе которой корабль доставит на труднодоступные гидрометеорологические станции Северного, Якутского и Чукотского УГМС топливо, продовольствие, расходные аэрологические материалы, строительные материалы, дизель-генераторные агрегаты и другой груз, а также смену полярников. Экспедиция продлится два месяца.

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