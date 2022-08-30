Донецк, , 11:13 — REGNUM Точность стрельбы со стороны ВСУ из американских гаубиц М777 на одном из направлений СВО заметно снизилась, сообщил 30 августа в своем телеграм-канале военкор Максим Фомин (Владлен Татарский).

Блокпост ВСУ

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«Если еще в мае точность была 99%, то сейчас они все чаще никуда не попадают. Стволы износились или квалификация стрелков упала?» — поинтересовался военкор.

Ранее в Народной милиции ДНР сообщили, что за минувшие сутки противник выпустил по территории республики 366 единиц боеприпасов из «Градов» и «Ураганов», танков, ствольной артиллерии и миномётов. Пять мирных жителей получили ранения.