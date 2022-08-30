Кемерово, , 11:14 — REGNUM В Кемеровской области индивидуальные предприниматели и юридические лица, зарегистрировавшие свой бизнес менее 1 года назад, теперь могут рассчитывать на финансовую поддержку на льготных условиях. Новый антикризисный продукт утвердил государственный фонд поддержки предпринимательств региона, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Малый бизнес Светлана Шаповалова, ИА REGNUM

Как уточнили в правительстве Кузбасса, теперь начинающие предприниматели могут взять сумму до 500 тысяч рублей с процентной ставкой 3% годовых на срок до 36 месяцев.

При этом воспользоваться мерой можно только однократно.

Отметим, что ранее губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв заявил, что в Кузбассе строят новую модель экономики, «где наряду с традиционной промышленной составляющей активно развивается малый и средний бизнес». По официальным данным, это более 64 тысяч предприятий.