Для кузбасских предпринимателей снизили процентные ставки по микрозаймам
Кемерово, 30 августа, 2022, 11:14 — ИА Регнум. В Кемеровской области индивидуальные предприниматели и юридические лица, зарегистрировавшие свой бизнес менее 1 года назад, теперь могут рассчитывать на финансовую поддержку на льготных условиях. Новый антикризисный продукт утвердил государственный фонд поддержки предпринимательств региона, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Как уточнили в правительстве Кузбасса, теперь начинающие предприниматели могут взять сумму до 500 тысяч рублей с процентной ставкой 3% годовых на срок до 36 месяцев.
При этом воспользоваться мерой можно только однократно.
Отметим, что ранее губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв заявил, что в Кузбассе строят новую модель экономики, «где наряду с традиционной промышленной составляющей активно развивается малый и средний бизнес». По официальным данным, это более 64 тысяч предприятий.