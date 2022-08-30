Стокгольм, , 11:15 — REGNUM Контролирующие правительство Швеции Социал-демократы хотят ввести требование о зарплате не менее 29 880 крон (порядка 3000 долларов США) для трудовых мигрантов. Об этом написала газета Aftonbladet.

Социал-демократическая рабочая партия Швеции. Логотип

О намерении ужесточить трудовое и миграционное законодательство объявил министр по делам миграции Андерс Игеман на пресс-конференции в Сульне. Там он представляет законопроект правительства о повышенных требованиях к трудовым мигрантам.

Если новые правила вступят в силу, это означает резкое поднятие требований для трудовых мигрантов, работающих в Швеции. Сегодня необходимый размер заработной платы для получения разрешения на работу и вида на жительство в Швеции составляет более чем в два раза меньше — 13 000 крон.

Игеман объявил, что Социал-демократы уже ведут переговоры с другими партиями в риксдаге по вопросу ужесточения трудового и миграционного законодательства.

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