Кабул, 30 августа, 2022, 11:12 — ИА Регнум. Департамент афганского кино правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сообщает, что через несколько дней в Кабуле начнётся показ 35 документальных и художественных фильмов производства этого департамента и национального радио и телевидения. Об этом сообщает агентство «Шафакна».

(сс)Falkenpost Камера

Джавед Афган, глава киностудии «Афган-фильм», уточнил, что десять документальных и 25 художественных фильмов будут показаны к концу этой недели в кинотеатре «Ариана» и в частном прокате.

Афган сказал, что эти фильмы сняты молодыми кинематографистами и в основном носят информативный и образовательный характер.

«Среди этих фильмов есть документальный фильм под названием «Тахар», в котором представлены красивые места провинции Тахар. Также среди них есть короткометражные игровые фильмы, которые будут показаны в 1 сентября», — добавил руководитель киностудии.

Афган сказал, что производство этих фильмов заняло шесть месяцев, и на эти цели была потрачена незначительная сумма.

Глава «Афган-фильма» отметил, что эти фильмы снимались в разных провинциях, в том числе в Герате, Тахаре и восточных провинциях, и в них также задействованы девушки и женщины.

Напомним, некоторые официальные лица и активисты СМИ Афганистана критикуют то, как средства массовой информации готовят программы и фильмы под контролем талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и называют это «пропагандистским инструментом» правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).