Стокгольм, 30 августа, 2022, 11:13 — ИА Регнум. Шведские демократы по-прежнему являются второй по величине партией Швеции. Об этом свидетельствует опрос телеканала SVT и социологической службы Novus.

Шведские демократы. Логотип

Сейчас электоральная поддержка Шведских демократов достигает 20,6%, а крупнейшая оппозиционная партия по числу мандатов в риксдаге Умеренные набирает всего 15,8%.

Социал-демократы могут получить 30,3% голосов, Центристы — 8,0%, а Левые — 7,9%.

По данным опросам, все восемь парламентских партий Швеции сохранят свое присутствие в риксдаге.

В последнем опросе SVT/Novus приняли участие 1500 человек.