Благовещенск, 30 августа 2022, 11:20 — REGNUM Бывший руководитель Бурейской ГЭС Игорь Голубцов потребовал выплатить ему компенсацию в 4 млн рублей после того, как в отношении него были прекращены следственные действия. Ранее он попал под уголовное преследование по статье 159 УК РФ («Мошенничество»), но подозрения не подтвердились, сообщила 30 августа «Амурская правда».
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Полгода Игорь Голубцов находился под домашним арестом, потом ещё полтора — под подпиской о невыезде. За время следствия он потерял работу и получил вред здоровью. Экс-директор также считает, что возбуждение уголовного дела подорвало его репутацию.
Экс-директор ГЭС требовал выплатить ему 4 млн рублей, но исковые требования были удовлетворены частично. По решению суда Игорю Голубцову выплатят 1,6 млн рублей.
Как сообщало ИА REGNUM, директором Бурейской ГЭС Игорь Голубцов был назначен в октябре 2009 года. Ранее он работал на станции главным инженером по технической части.