Благовещенск, , 11:20 — REGNUM Бывший руководитель Бурейской ГЭС Игорь Голубцов потребовал выплатить ему компенсацию в 4 млн рублей после того, как в отношении него были прекращены следственные действия. Ранее он попал под уголовное преследование по статье 159 УК РФ («Мошенничество»), но подозрения не подтвердились, сообщила 30 августа «Амурская правда».

Деньги Anton Starikov

Читайте также: Назначен директор Бурейской ГЭС

Полгода Игорь Голубцов находился под домашним арестом, потом ещё полтора — под подпиской о невыезде. За время следствия он потерял работу и получил вред здоровью. Экс-директор также считает, что возбуждение уголовного дела подорвало его репутацию.

Экс-директор ГЭС требовал выплатить ему 4 млн рублей, но исковые требования были удовлетворены частично. По решению суда Игорю Голубцову выплатят 1,6 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, директором Бурейской ГЭС Игорь Голубцов был назначен в октябре 2009 года. Ранее он работал на станции главным инженером по технической части.