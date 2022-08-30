Вашингтон, , 11:22 — REGNUM Американская актриса Дженнифер Коннелли («Реквием по мечте») и австралийский актёр Джоэл Эдгертон («Яркость») примут участие в съёмках нового сериала Apple «Тёмная материя». Об этом сообщило издание Deadline 30 августа.

Дженнифер Коннелли Кадр из интервью

Предстоящее 9-серийное шоу расскажет о физике Джейсоне Дессене (Эдгертон), пытающемся выбраться из альтернативной версии своей жизни. Коннелли исполнит роль супруги Дессена, а шоураннером проекта выступит писатель Блейк Крауч.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, Megan Thee Stallion (Меган Джовон Рут Пит) появится в третьем эпизоде сериала «Женщина-Халк». Ожидается, что рэп-исполнительница сыграет участницу судебного процесса с адвокатом Августом Пульезе.

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