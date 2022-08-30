Улан-Удэ, , 11:10 — REGNUM В столице Бурятии Улан-Удэ в очередной раз продлён запрет на посещение лесов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации города.

«Берегите лес от пожара!» Пресс-служба Республиканского агентства лесного хозяйства

Согласно распоряжению городских властей, с 30 августа по 18 сентября введено ограничение пребывания граждан в городских лесах и въезда в них автомобилей.

«Исключением являются работы, связанные с охраной лесов от пожаров, воспроизводству лесов и уходу за ними, а также аварийно-спасательные работы», — отметили в мэрии.

В лесах запрещено разводить костры, проводить работы с использование открытого огня, в частности, сжигать траву, мусор и так далее, готовить пищу на открытом огне и на углях.