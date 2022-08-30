Москва, , 11:09 — REGNUM В настоящее время в РФ даже относительно низкие проценты по вкладам в юанях (максимум 2% годовых) выглядят неплохими. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 августа заявила доцент кафедры мировые финансовые рынки и финтех РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Белянчикова.

Юань и рубль Иван Шилов © ИА REGNUM

«И рубль, и юань испытывают очень сильное влияние внеэкономических факторов: их курсы в значительной степени зависят от валютной политики центральных банков РФ и КНР, — сказала Белянчикова. — Юань, несмотря на свой статус резервной валюты МВФ и участие в корзине СДР, остается ограниченно конвертируемым, механизмы плановой экономики КНР не позволяют ему расти быстрыми темпами в целях стимулирования китайского экспорта. В условиях валютных ограничений существует последние полгода и российский рубль. Послабления в этой области, произошедшие в последние дни, лишь слегка позволили ему «пошевелиться».

Среди факторов, определяющих динамику курса китайского юаня к российскому рублю, по мнению Белянчиковой, следует также назвать рост популярности китайского юаня на внутреннем валютном рынке РФ (за полгода объем операций с юанем на Московской бирже вырос примерно в 50 раз).

«Институциональные инвесторы пока редко привлекают средства в этой валюте, но с учетом увеличения объемов внешнеторговых операций между двумя странами это вопрос времени. Что касается частных инвесторов и простых вкладчиков, то на фоне ввода рядом банков комиссий за ведение счетов в валютах недружественных стран даже относительно низкие проценты по вкладам в юанях (максимум 2% годовых) выглядят неплохими. А с учетом, что к концу года рубль, скорее всего, «припадёт» к большинству мировых валют в связи с макроэкономической ситуацией, что повлечет за собой и определенное падение его к китайской валюте (наш прогноз — чуть выше 10 рублей за юань), подобные вклады всё-таки имеют определенный шанс обогнать инфляцию», — подытожила Белянчикова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что в ближайшее время не стоит ждать резкой девальвации рубля по отношению к юаню.

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