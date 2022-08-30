Донецк, 30 августа, 2022, 11:09 — ИА Регнум. Силы Народной милиции ДНР уничтожили за сутки более 30 боевиков ВСУ, два танка и беспилотник, сообщили 30 августа в ведомстве.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

«Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных сил Российской Федерации уничтожено вражеское вооружение и военная техника: два танка, один БПЛА, четыре единицы бронированной и специальной техники, а также позиция минометного расчета. Потери среди личного состава противника составили более 30 националистов», — говорится в телеграм-канале ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки 28 августа силы Народной милиции Донецкой Народной Республики совместно с Вооруженными силами России уничтожили более 40 киевских боевиков.

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