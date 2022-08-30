В аварии с бензовозом под Ярославлем погибла бригада скорой помощи
Ярославль, 30 августа, 2022, 11:09 — ИА Регнум. В аварии с участием бензовоза в Ярославской области погибла бригада скорой помощи. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил информированный источник.
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Авария в Воробино
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 августа на трассе Ярославль — Кострома в деревне Воробино произошла авария с участием бензовоза. В столкновение попала и машина скорой помощи, в которой ехали три человека. По предварительной информации, все они погибли.
Из-за разлившегося топлива начался пожар, загорелись не только автомобили, но и два жилых дома в деревне. Сейчас трасса перекрыта, идёт тушение пожара.