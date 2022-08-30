Прага, , 11:16 — REGNUM Увеличению поддержки Киева со стороны ЕС будет посвящена неформальная встреча министров обороны стран сообщества 30 августа в Праге. Об этом министр обороны Чехии Яна Чернохова сообщила журналистам перед началом встречи.

Она отметила, что противодействие российской спецоперации на территории б. УССР будет «основной темой» встречи. Министры обсудят, как поддерживать киевский режим «путём ещё большей военной помощи» и обучения ВСУ.

Участниками неформальной встречи будут глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель, представители ООН и НАТО. Ожидается выступление по видеосвязи министра обороны киевского режима, добавила Чернохова.

Другие темы встречи — противодействие попыткам России усилить своё влияние в Африке и других местах земного шара. Конкретные результаты встречи будут объявлены во второй половине дня, заверила чешский министр.

Как сообщало ИА REGNUM, Боррель надеется, что министры обороны стран ЕС поддержат предложение о создании под руководством Брюсселя центров обучения для ВСУ.

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