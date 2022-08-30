Мурманск, , 11:08 — REGNUM В Мурманской области командующий Северным флотом Герой России адмирал Александр Моисеев передал медаль «Золотая Звезда» и грамоту о присвоении звания Героя Российской Федерации вдове и отцу капитана Евгения Козловского, погибшего в ходе проведения специальной военной операции.

Медаль «Золотая звезда» Героя РФ https://www.ryazangov.ru

В церемонии, прошедшей в штабе Северного флота, приняли участие родители, вдова и дочь капитана Козловского, начальник штаба флота контр-адмирал Константин Кабанцов, командир армейского корпуса генерал-майор Борис Фомичёв, заместитель губернатора Мурманской области Эрик Хисматуллин, а также сослуживцы героя, юнармейцы и североморские морские кадеты.

Командующий Северным флотом выразил слова соболезнования вдове и родителям Евгения Козловского и поблагодарил их за воспитание героя.

Напомним, Евгений Козловский погиб в июне, в ходе выполнения задач спецоперации. Офицер командовал ротой мотострелковой бригады Северного флота.

В последнем бою, благодаря его действиям, группа удержала важный плацдарм, уничтожила 7 бронированных машин нацистов, 10 внедорожников, 12 огневых точек с их расчетами, а также более 200 военнослужащих ВСУ.