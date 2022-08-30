Канберра, , 11:10 — REGNUM Правительство Австралии под руководством премьер-министра Энтони Албаниза представит законопроект о создании общенациональной антикоррупционной комиссии. Об этом написала 30 августа газета The Guardian.

Коррупция Publicdomainpictures.net

По информации издания, это может произойти 14 или 15 сентября. Генеральный прокурор Австралии Марк Дрейфус уже проконсультировался с независимыми депутатами Палаты представителей.

Как пишут журналисты, полный текст законопроекта будет получен, когда он будет представлен в парламент.

Напомним, что в Австралии не существует единой антикоррупционной комиссии. Вместо этого в различных штатах страны действуют собственные аналогичные органы. Лейбористы давно требовали принять решение об учреждении единого ведомства.