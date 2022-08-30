Канберра, 30 августа 2022, 11:10 — REGNUM Правительство Австралии под руководством премьер-министра Энтони Албаниза представит законопроект о создании общенациональной антикоррупционной комиссии. Об этом написала 30 августа газета The Guardian.
По информации издания, это может произойти 14 или 15 сентября. Генеральный прокурор Австралии Марк Дрейфус уже проконсультировался с независимыми депутатами Палаты представителей.
Как пишут журналисты, полный текст законопроекта будет получен, когда он будет представлен в парламент.
Напомним, что в Австралии не существует единой антикоррупционной комиссии. Вместо этого в различных штатах страны действуют собственные аналогичные органы. Лейбористы давно требовали принять решение об учреждении единого ведомства.