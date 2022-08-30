Джакарта, 30 августа, 2022, 11:06 — ИА Регнум. Вице-президент Индонезии Мааруф Амин заявил, что готовность Индонезии как принимающей стороны саммита G20 составляет почти 100%, сообщает Antara.

Иван Шилов ИА REGNUM Индонезия

Вице-президент провел брифинг на координационном совещании саммита G20 на Бали. Во время встречи вице-президент попросил, чтобы повестка дня и саммит G20 прошли идеально и произвели наилучшее впечатление на участников.

17-й саммит G20 состоялся на Бали 15–16 ноября 2022 года. Саммит стал кульминацией интенсивных процессов и усилий на протяжении всего рабочего процесса G20. Тема, поднятая Индонезией в ходе председательства в G20 в 2022 году, — «Восстанавливайтесь вместе, восстанавливайтесь сильнее». Тремя основными приоритетными вопросами, поднятыми на совещании, были глобальная архитектура здравоохранения, переход к устойчивой энергетике и цифровая и экономическая трансформация.

Как сообщало ИА REGNUM, три подземных толчка произошли в районе Ментаваи в Индонезии.