Канберра, , 11:11 — REGNUM 30 августа федеральное правительство Австралии объявило о выделении срочной помощи в размере 2 миллионов долларов властям Пакистана в ответ на разрушительные наводнения в этой стране. Об этом сообщил телеканал Sky News.

Пакистан Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Гуманитарная помощь Австралии будет оказываться через Всемирную продовольственную программу, чтобы помочь тем, кто несоразмерно пострадал от разгула стихии, включая женщин и детей.

Министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг в своем заявлении выразила сочувствие всем пакистанцам, которые потеряли близких, дома и средства к существованию.

Журналисты пишут, что ранее правительство Новой Зеландии также объявило, что выделит помощь в размере полмиллиона долларов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Пакистане из-за наводнения погибли 1033 человека и 1527 пострадали.