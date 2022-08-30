Канберра, 30 августа, 2022, 11:11 — ИА Регнум. 30 августа федеральное правительство Австралии объявило о выделении срочной помощи в размере 2 миллионов долларов властям Пакистана в ответ на разрушительные наводнения в этой стране. Об этом сообщил телеканал Sky News.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Пакистан

Гуманитарная помощь Австралии будет оказываться через Всемирную продовольственную программу, чтобы помочь тем, кто несоразмерно пострадал от разгула стихии, включая женщин и детей.

Министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг в своем заявлении выразила сочувствие всем пакистанцам, которые потеряли близких, дома и средства к существованию.

Журналисты пишут, что ранее правительство Новой Зеландии также объявило, что выделит помощь в размере полмиллиона долларов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Пакистане из-за наводнения погибли 1033 человека и 1527 пострадали.