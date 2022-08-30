Депутат Госдумы увидела в Чувашии политтехнологии 90-х годов
Чебоксары, 30 августа, 2022, 11:06 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Ирина Филатова (КПРФ), представляющая в нижней палате парламента Чувашию, при оценке предвыборной кампании сравнила политические технологии с борьбой за сферы влияния 90-х годов. Об этом она написала в телеграм-канале.
Говоря о результатах очередной поездки в Чувашию, депутат высказала мнение, что «предвыборные политтехнологии напоминают методы борьбы за сферы влияния середины 90-х годов».
Она напомнила, что в настоящее время страна, которая проводит спецоперацию и испытывает санкционное давление, «нуждается в консолидации, а граждане — во всесторонней и приоритетной поддержке государства».
Говоря о выборах «по-чувашски», парламентарий привела в качестве примера расширенное заседание в Чебоксарском районе по итогам полугодия, которое «прошло в дружеских тонах, что не удивительно», так как ни депутаты Госсовета, ни муниципальные депутаты-коммунисты «приглашения не удостоились», поэтому «неудобные вопросы задавать было некому». Кроме того, по словам Филатовой, машину одного из кандидатов в депутаты от КПРФ облили кислотой, а на празднике в одной из деревень Чебоксарского района «группа активистов без опознавательных знаков острыми предметами [лопала] воздушные шарики с символикой КПРФ».
Отметим, ранее коммунисты в Чувашии поддержали протест жителей против застройки леса в Юго-Западном районе Чебоксар. Филатова сообщает, что приняла обращение, под которым подписались более 600 человек:
Депутат Госдумы также высказала мнение по итогам знакомства с властями различных регионов, что «зачастую, заполучив вожделенное кресло главы, человек практически автоматом переходит в режим защиты этого кресла».
Как сообщало ИА REGNUM , в Юго-Западном районе Чебоксар на месте лесного массива планируют построить десятки многоквартирных домов, в том числе предполагаются 25-этажные небоскрёбы. Это вызвало протест многих жителей, а в августе 2022 года в соцсети появилось видеообращение к президенту Владимиру Путину с просьбой помочь «остановить безобразие».