Канберра, 30 августа 2022, 11:09 — REGNUM Бывший сенатор от Лейбористской партии Австралии Стивен Конрой считает, что лидеру оппозиции Питеру Даттону пора «ползи назад в свой темный угол, где ему самое место». Об этом он заявил 30 августа в эфире телеканала Sky News.
По словам Конроя, сейчас властям Австралии пора заняться ростом экономики страны. По его мнению, предложить новую экономическую модель «Коалиция» не способна.
Конрой сказал, что деловое сообщество в течение последних пяти лет взывает к исправлению ситуации с климатом и системой ведения переговоров на рынке труда.
«От Питера Даттона и его Либеральной партии мы получили только идеологическое мышление в стиле 1980-х годов», — отметил Конрой.
Напомним, что на майских выборах текущего года «Коалиция» проиграла Лейбористкой партии, а федеральное правительство Австралии возглавил Энтони Альбаниз.
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