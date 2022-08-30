Канберра, 30 августа, 2022, 11:09 — ИА Регнум. Бывший сенатор от Лейбористской партии Австралии Стивен Конрой считает, что лидеру оппозиции Питеру Даттону пора «ползи назад в свой темный угол, где ему самое место». Об этом он заявил 30 августа в эфире телеканала SkyNews.

Australian Embassy Jakarta Экс-министр обороны Австралии Питер Даттон

По словам Конроя, сейчас властям Австралии пора заняться ростом экономики страны. По его мнению, предложить новую экономическую модель «Коалиция» не способна.

Конрой сказал, что деловое сообщество в течение последних пяти лет взывает к исправлению ситуации с климатом и системой ведения переговоров на рынке труда.

«От Питера Даттона и его Либеральной партии мы получили только идеологическое мышление в стиле 1980-х годов», — отметил Конрой.

Напомним, что на майских выборах текущего года «Коалиция» проиграла Лейбористкой партии, а федеральное правительство Австралии возглавил Энтони Альбаниз.