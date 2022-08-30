Симферополь, 30 августа, 2022, 11:04 — ИА Регнум. Действующий в Киеве режим с момента возникновения в 2014 году имел террористическую сущность. Об этом в телеграм-канале 30 августа написал спикер Госсовета Республики Крым Владимир Константинов. Ранее он дал интервью американскому «The Wall Street Journal».

Council.gov.ru Владимир Константинов

«С самого своего возникновения в 2014 году нынешний киевский режим имел террористическую сущность. Его создатели террористическими методами к власти приходили и именно с их помощью у власти удерживались все годы после «евромайдана»: и при кровавом пасторе Турчинове, и при кровавом кондитере Порошенко, и при кровавом клоуне Зеленском. Кто бы не олицетворял этот режим, его сущности это не меняло», — написал Константинов.

Он напомнил, что киевский террор расправился с неугодными в 2014 году, убийства продолжались и после 2014 года: люди подвергались репрессиями, преследованиям СБУ.

«Судьбы многих неизвестны, и мы хотим инициировать большое расследование по этому поводу. Конечно, пострадали от этой людоедской власти не только крымчане. Например, сейчас [территории бывш. УССР] много говорит о погибших в здании Мариупольского театра, что не подтверждается, но умалчивает о трёх тысячах пропавших без вести мариупольцах. Такую цифру озвучивают местные жители. Людей вывозили бойцы нацбатов в неизвестном направлении, и после этого те исчезали. По всей видимости, они были убиты, а их тела уничтожены или покоятся в тайных захоронениях. Сейчас пока нет возможности дать точную оценку преступлениям киевского режима в Мариуполе и на оккупированных им территориях. Но истории, которые рассказывают беженцы оттуда, вызывают ужас», — отмечает спикер Госсовета.

Константинов подчеркивает, что прислужники киевского режима — это люди без моральных ограничений, готовые «повышать планку».

«Достаточно привести пример их «опытов» с Запорожской АЭС, которые угрожают катастрофой не только для самой [территории бывш. УССР] и прилегающих регионов России, но и для Европы. Замечу, что с [территории бывш. УССР], её будущим их ничего не связывает. И этим они тоже опасны», — считает Константинов.

Крымский спикер также высказал уверенность, что надежды Вашингтона на то, что «управляемая им свора и навсегда будет под контролем США, является опасным заблуждением».

«Эта бешеная собака покусает всех, в том числе и руку, которая её кормит. Понять бы им это вовремя, пока не поздно», — заключил Константинов.