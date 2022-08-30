Владивосток, 30 августа, 2022, 11:02 — ИА Регнум. Прокуратура Первореченского района Владивостока проводит проверку по факту обрушения опалубки стен строящегося жилого комплекса по улице Жигура. Есть пострадавшие, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства Приморья.

Ben_Kerckx Куча кирпичей

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Проводится комплекс оперативно-следственных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. На место происшествия выехал прокурор Первореченского района.

Также на контроле прокуратуры находятся ход и результаты доследственной проверки, инициированной по факту произошедшего органом предварительного расследования. Законность промежуточных и итоговых процессуальных решений поставлена на личный контроль прокурора района.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Омской области Александр Бурков объявил о служебной проверке после обрушения дома на улице Партсъезда в Омске.