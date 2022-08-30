Канберра, 30 августа, 2022, 11:07 — ИА Регнум. Секретарь Профсоюза транспортников Майкл Кейн считает, что сектор автоперевозок находится под «невероятным коммерческим давлением», поскольку водители грузовиков и работодатели призывают правительство Австралии к реформам для обеспечения справедливых и безопасных условий труда. Об этом он заявил 30 августа в эфире телеканала SkyNews.

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«Несколько недель назад премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз призвал представителей отрасли собраться вместе, чтобы посмотреть, какие точки соприкосновения они могут найти … И общая позиция, к которой они пришли, что это ужасная ситуация для Австралии», — сказал Кейн.

По словам представителя профсоюза, более чем каждый четвертый водитель, погибший на дороге, является дальнобойщиком.

«С тех пор, как в 2016 году предыдущее правительство избавилось от службы безопасности дорожного движения, которая выполняла определенную работу в этой области, 1100 австралийцев погибли, и 263 из них были водителями грузовиков», — заявил Кейн.