Кишинёв, 30 августа, 2022, 11:01 — ИА Регнум. Министерство труда и социальной защиты Молдавии разработало критерии для четырёх категорий жителей по энергетической уязвимости. Об этом на телеканале Vocea Basarabiei сообщил глава ведомства Марчел Спатарь.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Бедность

«Основной критерий, на основании которого семьи будут разделены по категориям уязвимости, — это доля расходов на энергию в бюджете домохозяйства», — сказал министр.

По его словам, наиболее уязвимыми будут считаться те, кто более 2/3 доходов тратит на отопление и свет. Таких в стране 60%, и они получат максимальную компенсацию.

«15% населения получат большую компенсацию, близкую к максимальной, и только 1% населения относится к неуязвимой категории», — заявил Спатарь.

Напомним, ранее глава компании «Молдовагаз» Вадим Чебан сообщил, что тариф на газоснабжение в Молдавии не учитывает всех затрат на закупку топлива в РФ. Тариф рассчитан, исходя из его закупочной цены в размере $696 за 1 тыс. кубометров, а цена на голубое топливо в августе составила почти $1459 за 1 тыс. кубометров.