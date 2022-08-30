Донецк, 30 августа, 2022, 11:01 — ИА Регнум. Преступления, которые совершает Киев по отношению к жителям Донецкой Народной Республики, подтверждают верность сделанного в 2014 году выбора. Об этом 30 августа сообщил глава ДНР Денис Пушилин, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Denis-pushilin.ru Денис Пушилин

«Мы привыкли к варварским, циничным поступкам со стороны [киевского] режима. И это ещё раз подтверждает правильность нашего выбора в 2014 году. С нынешней киевской властью жители не то что Донецкой и Луганской Народных Республик не смогут жить, но и простые, обычные гражданские лица на оставшейся части [б. УССР]», — сказал Пушилин.

По его мнению, киевская власть пытается запугать жителей ДНР ударами по гражданским объектам.