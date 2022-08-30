Канберра, 30 августа, 2022, 11:54 — ИА Регнум. Сенатор от Национальной партии Австралии Мэтт Канаван считает, что предстоящий саммит по труду кажется чем-то вроде «междусобойчика», в котором задействованы профсоюзное движение и некоторые представители частного бизнеса. Об этом он заявил 30 августа в эфире телеканала SkyNews.

Иван Шилов ИА REGNUM Австралия

«Я думаю … большинство австралийцев спрашивают себя: «А какая для меня реальная польза от этого?» — сказал Канаван в эфире Sky News.

Напомним, что двухдневный саммит по труду начнется в Канберре 1 сентября. На него приглашены представители профсоюзов, частного бизнеса и политики. Федеральная оппозиция под руководством Питера Даттона отказалась участвовать в мероприятии.

«Что [этот саммит] на самом деле решает? Какие проблемы, существующие в обычной жизни людей, он поможет решить?» — добавил сенатор.

Ранее премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз признал, что после проведения саммита проблемы на рынке труда в стране сохранятся.