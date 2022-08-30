Анна Царькова, 30 августа 2022, 11:35 — REGNUM Крупнейший корабль ВМС Британии — новый авианосец HMS Prince of Wales — сломался вскоре после того, как покинул порт для того, чтобы принять участие в учениях, сообщает 29 августа Sky News.
Уточняется, что авианосец стоит на якоре недалеко от острова Уайт в проливе Ла-Манш, специалисты осматривают судно, чтобы устранить неисправности. По информации портала UK Defense Journal, на авианосце, возможно, поврежден гребной вал, ремонт которого может занять несколько дней.
Новость обсудили в мессенджере Telegram. Некоторые участники обсуждения отметили, что Британия, видимо, уже разучилась строить корабли. Многие усмотрели в новости повод для шуток.
«Ну и правильно… Еще бы затонул…» — иронизирует Raid.
«Оно и неудивительно. Отсутствие дисциплины, насаждаемое британским правительством, неуклонно ведёт к снижению боеспособности», — добавил LaserAim.
«Петров и Боширов просто неугомонные», — шутит Алексей.
«Мрак, конечно. Когда-то великая морская империя разучилась строить корабли», — пишет Serg.
«Не сломался, а применил тактический приём вынужденной остановки. Надо быть толерантнее», — смеется один из участников обсуждения.
«Хорошая цель — неподвижная», — с сарказмом добавил «охота и рыбалка».
«А все над нашим «Кузнецовым» ржали. «На дровах идет, дыма много»… Зато идет», — отметил В. Ф.
«Мишень сломалась», — пошутил Николай.
«Владычица морей становится владычицей дна», — иронизирует Екатерина Г.
«Ну, сломался — это не затонул, так что радоваться рано», — прокомментировал Алексей.82.
«Они ещё над нашим «старичком» «Адмиралом Горшковым» ржали, за дым из трубы. Сами-то что создали? Новое дырявое корыто?» — смеется Writer.
«Коллектив техников награжден Путиным», — шутит Роман.
«Это «Путин виноват»!» — с юмором пишет «А».
«Самое смешное, что то же самое было с «Квин Элизабет», она, если правильно помню, вообще течь дала… Великая морская держава уже не та…» — написал Евгений Ж.
«Как вы судно назовете, так оно и поплывет», — отреагировала Елена.
«А этот… [авианосец] уже второй раз ломается. Скоро уже по количеству времени устранения поломок превысит время, затраченное на его строительство», — добавил Андрей.
«Может, это корыто за 3 млрд только от сети работает? И в открытое море может выходить на длину шнура?» — шутит Sergey B.
«Скоро будут в ваннах плавать. Они им все равно не нужны — с такими тарифами на газ и электричество», — подытожил Moysha T.