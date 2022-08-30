Владимир, 30 августа, 2022, 11:07 — ИА Регнум. Микроавтобус и грузовик столкнулись на трассе М-7 «Волга» во Владимирской области. В результате три человека погибли и пятеро пострадали, сообщили 30 августа журналистам в пресс-службе регионального УМВД.

Иван Шилов ИА REGNUM Авария

Автомобиль Mercedes Sprinter двигался со стороны Нижнего Новгорода в сторону Москвы по федеральной трассе М-7, перед ним ехал автомобиль Scania с полуприцепом. По предварительным данным, водитель микроавтобуса не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с грузовиком.

В результате погибли водитель и двое пассажиров микроавтобуса, ещё пять пассажиров были госпитализированы.

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